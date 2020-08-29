РИАМО - 29 авг. В Одинцовском городском округе задержали 74-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве его 38-летнего сына, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

«По данным следствия, 28 августа 2020 года подозреваемый, находясь в своей квартире в селе Ромашково Одинцовского округа, в ходе возникшей ссоры с сыном нанес последнему два удара топором в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

В ближайшее время пенсионеру предъявят обвинение, а в суд направят ходатайство об избрании меры пресечения.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли топор. Сейчас допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.