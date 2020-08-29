РИАМО – 29 авг. Депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко с предложением запретить караоке в развлекательных заведениях до конца 2020 года, сообщает RT.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — говорится в тексте обращения.

Депутат отметил, что в РФ по-прежнему выявляют более 4 тысяч случаев коронавируса ежедневно. Кроме того, эксперты отмечали, что заведения с услугами караоке представляют повышенную опасность для распространения вируса.

Сухарев подчеркнул, что, если развлекательные заведения откажутся от караоке, они по-прежнему смогут оказывать услуги по общественному питанию.

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29 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 941 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 677.

- 12 пациентов с Covid‑19 скончались за сутки в столице.

- Еще 1393 человека выздоровели после коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301.