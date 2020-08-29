РИАМО - 29 авг. В Музее Москвы прошла презентация книги «Мы нашей памяти верны», в которую вошли произведения журналистов о Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы Союза журналистов Подмосковья.

В рамках презентации книги прошли творческие встречи с авторами книги и мастер-классы.

«В книгу «Мы нашей памяти верны» вошли лучшие журналистские произведения о событиях Великой Отечественной войны, подвиге героев-земляков, тружеников тыла и военных корреспондентов», - говорится в сообщении.

Книга будет подарена ветеранам войны и труда, а также школьникам, студентам и юным корреспондентам. Кроме того, ее бесплатно раздадут школьным библиотекам и краеведческим музеям муниципальных образований Московской области.

«Издание книги, как весь проект «Журналистский долг памяти», - наша попытка внести вклад в сохранение исторической памяти о героях Победы», - отметила председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова.

По ее словам, важнейшая задача современных журналистов - правильно сформировать акценты и представить подрастающему поколению объективную, неискаженную картину прошлого.

«Очень важно, особенно сейчас, когда у молодежи практически нет возможности общаться с ветеранами, наша задача — сформировать правильные акценты, воспитать гордость за героическое прошлое своей страны, не допустить искажения исторических фактов», - подчеркнула Чернышова.

Мультимедийный проект «Журналистский долг памяти» реализуется Союзом журналистов Подмосковья с участием редакций муниципальных и региональных СМИ, а также юнкоров. Проект направлен на восстановление и сохранение исторической памяти о событиях и героях ВОВ.