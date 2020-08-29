РИАМО - 29 авг. Скончался тренер российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов, сообщает Газета.ru.
«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью моей семьи, требовательным наставником», - сказал спортсмен.
Он добавил, что тренер всегда был рядом и в тяжелые, и в счастливые моменты жизни бойца.
Владимир Воронов родился 20 мая 1965 года. Он начал работать с Емельяненко, когда спортсмену было десять лет.
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