РИАМО - 29 авг. Скончался тренер российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко Владимир Воронов, сообщает Газета.ru.

«Умер мой тренер Владимир Михайлович Воронов. С самого детства Владимир Михайлович был частью моей семьи, требовательным наставником», - сказал спортсмен.

Он добавил, что тренер всегда был рядом и в тяжелые, и в счастливые моменты жизни бойца.

Владимир Воронов родился 20 мая 1965 года. Он начал работать с Емельяненко, когда спортсмену было десять лет.