РИАМО - 29 авг. Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло на Калужском шоссе в новой Москве, в результате ДТП скончался мотоциклист, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«На 28-м километре Калужского шоссе в сторону Москвы технолог ИП, управляя личной машиной Subaru Forester, при перестроении на дублер Калужского шоссе совершил столкновение с движущимся в попутном направлении мотоциклом Benelli Stels Р2500», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате дорожной аварии мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

По его словам, водителя иномарки задержали. По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».