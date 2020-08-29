РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. Команда клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» из Подольска победила в областном турнире «Воскресенский эрудит», сообщается в группе «Клуб молодых инвалидов «Эдельвейс» (г. Подольск)» в соцсети «ВКонтакте».

«Команда клуба молодых инвалидов «Эдельвейс» в составе четырех человек сразилась в финале областного интеллектуального турнира среди инвалидов «Воскресенский эрудит» с командами знатоков из Воскресенска, Егорьевска и Бронниц. Общими усилиями команда Подольска заняла победное 1 место!» - говорится в сообщении.

Игра состояла из пяти блоков заданий, над которыми пришлось умственно трудиться. Подольчан гостеприимно встретили хозяева мероприятия. Разнообразие заданий и теплая атмосфера помогли получить заряд энергии и бодрости.