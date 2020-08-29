РИАМО - 29 авг. После благоустройства по программе «Мой район» парки на юго-западе столицы стали не только комфортнее, но и интереснее для времяпрепровождения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2019 году преобразился берег Москвы-реки в Капотне. <…> Теперь в появившемся на этом месте парке можно отдохнуть на природе и заняться спортом», - говорится в сообщении.

Сегодня на набережной в Капотне можно устраивать пикники, заниматься воркаутом, играть в настольный теннис и другие командные виды спорта. Кроме того, здесь есть площадки для самых маленьких посетителей.

После благоустройства в парке усадьбы Люблино появились 14 деревянных мостиков, где можно порыбачить и полюбоваться очищенными Люблинскими прудами. В парке также появились круговые качели на 28 человек, которые стали популярны для проведения фотосессий.

На «Аллее сказок» в Некрасовке появились новые фигуры с подсветкой, а на «Аллее влюбленных» возле школы №1595 установлены арт-объект в виде слова «Любовь» и арка в форме сердца.