РИАМО - 29 авг. Среднее недельное количество новых случаев коронавирусной инфекции в Москве сократилось на 22,5% за два месяца, сообщает столичный оперштаб.

В мегаполисе за прошедшие сутки выявили 677 новых случаев коронавируса.

«Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе», - говорится в сообщении.

Несмотря на рост охвата тестирований на Covid-19 в городе, число новых случаев остается на низком уровне.

Среди новых выявленных за сутки случаев 37,7% составляют пациенты в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% - от 46 до 65 лет, 16,5% - от 66 до 79 лет, 8,7% - старше 80 лет. Еще 10,2% - это дети.

Все новые пациенты и те, кто близко контактировал с заболевшими, на сегодняшний день уже находятся под наблюдением докторов.

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29 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 941 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 677.

- 12 пациентов с Covid‑19 скончались за сутки в столице.

- Еще 1393 человека выздоровели после коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301.