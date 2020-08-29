РИАМО - 29 авг. По итогам отбора 100 финалистов проекта «Летняя карьерная школа» получили возможность пройти полугодовую стажировку в правительстве Москвы, которая стартует этой осенью, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В этом году обучение в школе провели в онлайн-формате: участники встречались на видеоконференциях, общались в социальных сетях и мессенджерах с организаторами и тьюторами», - говорится в сообщении.

По словам выпускника «Летней карьерной школы», студента Ивановского государственного политехнического университета Дениса Анисимова, ему было интересно узнать о реализации на практике градостроительных проектов. Кроме того, ему понравилась подача обучающих материалов.

Студентка Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Нина Пономарева также отметила, что во время обучения научилась стремиться за новыми знаниями, а не только за высокими баллами. Ей удалось преодолеть комплекс отличника.

Заместитель начальника управления государственной службы и кадров правительства города Полина Логинова добавила, что выпускники Летней карьерной школы посмотрели на столицу новыми глазами и теперь хотят принять участие в развитии мегаполиса.

На сегодняшний день на стажировку в столичном правительстве приняты 20 победителей проекта. Еще 80 участникам предстоит пройти видеоинтервью с экспертами.