РИАМО - 29 авг. За минувшие сутки в столице подтвердили 677 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в городе выявили 261 038 случаев заболевания, сообщает оперштаб Москвы.

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 1393 пациента, умерли 12 пациентов. С начала пандемии городские врачи вылечили от коронавируса 212 301 человека, скончались 4798 заболевших.

За сутки в РФ выявлен 4941 новый случай инфекции. При этом, 25,7% заболевших не имели симптомов коронавируса. Также умерли 111 пациентов с Covid-19, выздоровели 5917 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировано 985 346 случаев инфекции, умерли 17 025 человек, выздоровели после лечения 804 383 пациента.

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29 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 941 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 677.

- 12 пациентов с Covid‑19 скончались за сутки в столице.

- Еще 1393 человека выздоровели после коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301.