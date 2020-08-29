РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 авг. Путешественники из подмосковного Подольска подняли флаг города на Восточную вершину Эльбрусе, сообщила «РИАМО в Подольске» фитнес-тренер, инструктор и гид клуба «Дон-Спорт» Ольга Иванова.

«Жители Подольска совершили восхождение на высочайшую точку Европы - Восточную вершину Эльбруса и подняли на высоту 5621 метр флаг Подольска. Уверена, что счастье стоять на вершине после изнурительного восхождения и держать флаг в руках запомнится надолго. Также на вершине подняли флаг нашего крупного предприятия ЗИО, фитнес-клуба «Дон-Спорт Атмосфера», России», - сказала Иванова.

Восхождением повторили маршрут первопроходцев, которые впервые поднялись на Эльбрус.

«Никаких ратраков и машин, никаких канатных дорог - все прошли своими ногами. Это спортивное восхождение, пожалуй, самое честное по отношению к себе и Эльбрусу», - отметила Иванова.

Вершины Восточный Эльбрус 5621 метр достигли: Алина Иванова, Елена Рокина, Наталия Цветкова, Артем Шевяков. Для каждого участника эта вершина и сам штурм были первые в жизни.

Почти год участники усердно готовились к этому восхождению на функциональных и силовых тренировках в клубе, во время бега по пересеченной местности; делали тренировочные походы выходного дня. Кто-то успешно смог снизить вес на 30 килограммов за год, кто-то привел свое тело в совершенно идеальную форму, отточил выносливость и укрепил здоровье.