РИАМО - 29 авг. Ливни прошли на юге и востоке Московской области 28 августа, выпало свыше 50% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

28 августа над Московским регионом оказался центр атлантического циклона, который принес осадки.

«На западе Подмосковья дожди были небольшими, а на юге и востоке наблюдались сильные ливни. В Егорьевске выпало 40 миллиметров осадков, более половины месячной нормы», - говорится в сообщении.

Сильный дождь наблюдали и на востоке столице. Еще в Бутове выпал 21 миллиметр осадков. А на столичной ВДНХ дождь был небольшим, всего 1 миллиметр осадков.

Также днем 28 августа атмосферное давление упало до 736,7 миллиметра ртутного столба (984,6 гПа). Данные значения были близки к рекордно низким.