РИАМО - 29 авг. Девять новых видеороликов на медиаплатформе #Москвастобой расскажут зрителям об истории столичных и зарубежных парков, а также вопросах экологии, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В одном из роликов директор музея-усадьбы «Кусково» Сергей Авдонин расскажет об истории зеленой территории, а также познакомит с самыми интересными экспонатами музея, коллекция которого насчитывает 50 тысяч предметов», - говорится в сообщении.

Зрители видеороликов из цикла «Что такое парк?» узнают о легендах и мифах, связанных с парками, создании садовых ансамблей, а также влиянии исторических событий на облик парков в XIX веке. Кроме того, все желающие научатся отличать заповедник от природного заказника и находить золотую середину между красотой и экологичностью при создании ландшафтного дизайна.

Пользователи платформы #Москвастобой могут подробнее узнать о событиях музея-заповедника «Царицыно». Там также доступны виртуальные экскурсии, лекции, показы мод и выступления актеров театра.