РИАМО - 29 авг. Российское правительство одобрило выделение дополнительных средств на выплаты медицинским работникам за борьбу с Covid-19, сообщает Газета.ru.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в документе.

Денежные средства будут распределены из резервного фонда кабинета министров РФ.

В РФ за все время пандемии было подтверждено 980 405 случаев коронавирусной инфекции, умерли 16 914 пациентов, выздоровели 798 466 человек.

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29 АВГУСТА

- За сутки в России зарегистрировали 4 941 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 677.

- 12 пациентов с Covid‑19 скончались за сутки в столице.

- Еще 1393 человека выздоровели после коронавируса в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301.