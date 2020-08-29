РИАМО - 29 авг. В частном доме в деревне Смедово городского округа Озеры произошло возгорание, в результате ЧП погиб мужчина, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«В ходе ликвидации пожара обнаружено тело мужчины, предположительно хозяина дома. По данному факту следственным отделом по городу Коломне ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибший злоупотреблял алкоголем. Причиной возгорания в доме, по данным эксперта, могло быть неосторожное обращение с огнем.

Специалисты уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. По факту возгорания назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

Также специалистами приняты меры к установлению личности погибшего. Еще начали проводить комплекс необходимых мероприятий для установления всех причин и обстоятельств данного инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.