РИАМО - 29 авг. Экскурсионный маршрут с историческими фактами по территории музея-заповедника «Царицыно» появился на портале «Узнай Москву», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Маршрут по музею-заповеднику «Царицыно» проведет пользователей по знаковым объектам бывшего села, так понравившегося когда-то государыне Екатерине Великой», - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл.

По его словам, мобильное приложение «Узнай Москву» позволяет отмечать на карте уже осмотренные достопримечательности, а также следить за пройденным маршрутом.

Гуляя по «Царицыну» гости начнут осмотр с Фигурного моста, построенного в 1778 году. Далее маршрут продолжится через центральную часть дворцово-паркового ансамбля, храм во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник» и другие знаковые объекты. Завершится прогулка у Фигурных ворот – ровесников Фигурного моста.

На сегодняшний день на портале можно найти 131 маршрут по разным уголкам столицы. Кроме того, пользователи могут совершить познавательную прогулку по саду «Эрмитаж» и музею-заповеднику «Коломенское».