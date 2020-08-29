РИАМО - 29 авг. После конфликта с сотрудниками магазина на юге Москвы один из нарушителей открыл стрельбу, а затем скрылся, пострадавших нет, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел вечером 28 августа на улице Медынской, 7, строение 2, в районе Бирюлево Западное.

«В помещение магазина вошли неизвестные. Сотрудники магазина подозревали, что данные граждане могут совершать кражи из магазина. Соответственно, приняли меры пресечения данных противоправных действий», - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе возникшего конфликта неизвестный произвел выстрелы, предположительно, из травматического оружия. После чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

«Пострадавших нет. Проводятся мероприятия с целью розыска и задержания данных граждан», - добавил собеседник агентства.