РИАМО - 29 авг. Российский Минздрав разработал проект приказа, согласно которому в стране родителям новорожденного могут выдавать электронное свидетельство о рождении, сообщает Газета.ru.

«Проектом приказа предусматривается возможность формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа при согласии матери», — говорится в пояснительной записке к документу.

Если данная инициатива вступит в силу, то родители получат возможность передавать свидетельство о рождении малыша в ЗАГС без посещения данного учреждения.