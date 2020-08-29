РИАМО - 29 авг. Российский Минздрав разработал проект приказа, согласно которому в стране родителям новорожденного могут выдавать электронное свидетельство о рождении, сообщает Газета.ru.
«Проектом приказа предусматривается возможность формирования медицинского свидетельства о рождении в форме электронного документа при согласии матери», — говорится в пояснительной записке к документу.
Если данная инициатива вступит в силу, то родители получат возможность передавать свидетельство о рождении малыша в ЗАГС без посещения данного учреждения.
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