РИАМО - 29 авг. Монумент изобретателю и архитектору Владимиру Шухову на Тургеневской площади в столице планируют отремонтировать, работы начнутся в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Памятник Шухову требует проведения комплексного ремонта. Мы планируем, что специалисты смогут приступить к нему уже в этом году», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
Памятник Шухову работы скульптора Салавата Щербакова установили на Тургеневской площади в 2008 году. Во время ремонта рабочие проведут очистку от коррозии, герметизацию швов на гранитном основании.
Кроме того, будут исправлены деформированные части и заполнены трещины. Контроль за ходом ремонта возложен на специалистов Мосгорнаследия.
Начиная с 2011 года, в столице отреставрировано порядка 1,5 тысяч объектов культурного наследия.
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