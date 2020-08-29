РИАМО - 29 авг. В этом году участники московской молодежной образовательной программы «Бизнес-уик-энд» смогли запустить более 100 стартапов, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Больше 400 участников «Бизнес-уик-энда» в нынешнем сезоне — ребята 16-17 лет. Это примерно 10% всех слушателей. Причем многие из них не просто интересуются предпринимательством, а всерьез настроены открыть и развивать свое дело. Конечно, мы будем поддерживать их и поможем сделать первые шаги к своей цели», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

В текущем году 300 выпускников заключительного этапа городского проекта зарегистрировали 120 бизнес-проектов.

Бесплатная программа «Бизнес-уик-энд» направлена на обучение молодых людей основам ведения бизнеса. Проект включает в себя вводные тренинги, занятия по выбору бизнес-ниши, а еще обучающие курсы «Преакселератор» и «Акселератор».

При этом, среди участников курса «Акселератор» есть старшеклассники и студенты, которые осваивают основы предпринимательства параллельно с учебой в школе или вузе.

Шестнадцатилетняя Валентина Столяренко смогла открыть бизнес по созданию и дизайнерскому оформлению чайных наборов с травяными, ягодными и фруктовыми добавками. Параллельно в колледже девушка изучает социологию и психологию. Она подчеркнула, что участие в «Бизнес-уик-энде» мотивирует и помогает разобраться в практических вопросах предпринимательства.

А 17-летняя Олеся Оболонкова создала дизайн-студию экологичных решений и заняла практически свободную нишу на данном рынке. Девушка занимается оформлением офисов и квартир вертикальным озеленением. Среди предложений для клиентов есть даже ягодные фитостены.

С момента запуска проекта «Бизнес-уик-энд» в октябре 2018 года в мероприятиях поучаствовали свыше 70 тысяч молодых горожан.