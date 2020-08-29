РИАМО - 29 авг. В Москве за прошедшие сутки умерли 12 человек с подтвержденными коронавирусной инфекцией и пневмонией, сообщает столичный оперштаб.
«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.
Еще заболевших попросили не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызвать врача на дом.
В мегаполисе уже начали пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V». В них смогут принять участие 40 тысяч москвичей.
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