РИАМО - 29 авг. В столице после коронавирусной инфекции выздоровели за минувшие сутки 1393 человека, всего было вылечено свыше 212,3 тысячи пациентов, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1393 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 212 301», - сказала Ракова.

Горожанам, вылечившимся от коронавируса, предлагают стать донорами плазмы и социальными волонтерами. Для этого следует обратиться на горячую линию: 8 (495) 870-45-16, она работает каждый день с 09:00 до 19:00.

Несмотря на увеличение охвата тестирований на Covid-19, количество новых выявляемых случаев инфекции в городе остается на низком уровне.

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