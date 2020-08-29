РИАМО - 29 авг. В субботу в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность, без осадков, температура будет до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 20 - плюс 22, по области - плюс 19 - плюс 24 градуса», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, скорость ветра не будет превышать 10 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет отметки в 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит порядка 50%.

Повлиять на самочувствие метеозависимых людей может возмущенный геомагнитный фон. Им советуют снизить физические нагрузки, избегать стрессовых ситуаций и выполнять предписания лечащего врача.