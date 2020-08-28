РИАМО – 28 авг. В центре Москвы произошла авария с автомобилем, которым владеет заместитель министра обороны РФ, он столкнулся с другой машиной, сообщает ТАСС.

«Сегодня вечером на 2-й Дубровской улице в районе дома 8 произошло столкновение двух транспортных средств, один из которых числится за заместителем министра обороны», - говорится в сообщении.

Одна из машин после аварии наехала на женщину с коляской. В результате инцидента никто не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.