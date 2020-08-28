РИАМО - 28 авг. На улице Вятской в столице в 2022 году планируют открыть детскую поликлинику, сейчас идет разработка проектно-сметной документации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подразделения и помещения медучреждения будут оснащены новым современным оборудованием, а также мебелью с учетом потребностей маломобильных пациентов.

«Поликлиника проектируется согласно современным требованиям к зонированию и распределению потоков пациентов», - говорится в сообщении.

Поликлиника будет высотой в четыре этажа. Там разместят зону дежурного врача, кабинеты приема анализов и введения инъекций, выдачи справок, направлений и больничных, фильтр-бокс, административное и служебно-бытовое помещение, кафе быстрого питания, отделение платных медуслуг и многое другое.

«Развитие системы здравоохранения является приоритетным направлением в деятельности столичного правительства. В них планируется создать комфортные условия для пациентов и медицинского персонала», — отметил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

За три года в мегаполисе планируют возвести 39 медицинских объектов, в том числе свыше 20 амбулаторно-поликлинических учреждений.