РИАМО - 28 авг. В Ленинском городском округе прошла августовская конференция работников образования, на ней учителям и воспитателям вручили десять сертификатов на приобретение жилья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава городского округа Алексей Спасский вместе с педагогами провел традиционную августовскую конференцию в Видновской школе №11. Несмотря на то, что учебный год завершался непросто, результаты учителей округа достойные: они подготовили 68 медалистов и девять выпускников, написавших ЕГЭ на 100 баллов.

«Для того, чтобы качество образования в муниципалитете оставалось на высоком уровне, очень важно сохранить лучшие кадры», - сказал Спасский.

Он вручил учителям и воспитателям десять сертификатов на приобретение жилья.

Как отмечалось на конференции, большая поддержка педагогам оказывается со стороны губернатора и правительства Московской области. В этом году 11 работников образования муниципалитета получили жилищные сертификаты по региональной программе «Социальная ипотека», а учителя, подготовившие стобалльников, будут поощрены денежными премиями.

«Система образования Ленинского округа и в новом учебном году покажет замечательные результаты», - выразил уверенность Спасский.