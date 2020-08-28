РИАМО – 28 авг. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил субсидированный ввоз на территорию страны препарата «Онкаспар», оно помогает выздороветь детям, больным лейкозом, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Правительство утвердило правила предоставления субсидии на закупку, ввоз и доставку незарегистрированного в России противолейкозного препарата «Онкаспар» для лечения детей с тяжелой патологией», — говорится в сообщении.

Лекарство производят французы. В России его аналогов нет.

На покупку 1,5 тысяч упаковок данного препарата уже выделили более 273,5 миллиона рублей.