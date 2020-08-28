РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 авг. В домодедовскую школу искусств в рамках федеральной программы «Культурная среда» поступили восемь новых аккордеонов, сообщается на сайте школы.

«Наша школа получила восемь новых аккордеонов марки Weltmeister. Они так же необыкновенно красивы и великолепно звучат, как и 43 новых фортепиано, которые мы получили в июне этого года», - говорится в сообщении.

Всего в рамках федеральной программы «Культурная среда» по программе софинансирования с администрацией городского округа Домодедово в детскую школу искусств поставили 51 музыкальный инструмент на сумму более 22 миллионов рублей.