РИАМО – 28 авг. Российские страховые компании могут начать отслеживать стиль вождения своих клиентов с помощью GPS-трекеров, это поможет рассчитать стоимости полиса ОСАГО, сообщает Газета.ru.

«Для этого страхователю предложат установить телематический GPS/ГЛОНАСС-трекер, который в течение месяца будет собирать информацию об интенсивности разгона и торможения, а также о резких маневрах», - говорится в сообщении.

Такой подход поможет избавиться от рисковых водителей.

Также некоторые страховщики привяжут цену полиса к марке и модели автомобиля, его году производства и пробегу.