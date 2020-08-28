РИАМО - 28 авг. В Подмосковье 29 августа впервые пройдет «Единый день открытых дверей» в региональных библиотеках, там посетителям представят десятки интересных программ, они будут идти до самого вечера, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Программу и расписание событий в конкретной библиотеке можно узнать на сайте или на ее страницах в социальных сетях», - говорится в сообщении.

В Королеве представят программы и мастер-классы по робототехнике, программированию, актерской игре.

Библиотеки Сергиево-Посадского городского округа проведут по книгохранилищу и расскажут краеведческие истории.

В Центральной библиотеке Клина подведут итоги интеллектуального турнира «#Большая_игра», предложат попробовать себя в роли инвестора в деловой экономической игре. Также в этот день стартует квест-турнир «Прочесть любой ценой или Суперклассик».