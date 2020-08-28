РИАМО – 28 авг. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стране учреждают премию имени Петра Великого, сообщает Газета.ru.

«В связи с празднованием 350-летия со дня рождения Петра Великого правительство РФ постановляет учредить премию правительства РФ имени Петра Великого», — говорится в документе.

Три миллиона рублей выплатят тем, кто сделал вклад в социально-экономическое развитие России и укрепил ее авторитет.

Награду можно будет получить за развитие экономики и заслуги в науке, образовании и государственном управлении, за укрепление правопорядка и развитие внешней политики.

С 2022 года три премии будут присуждать раз в пять лет.