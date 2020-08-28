РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. В подмосковных Люберцах обсудили создание цифровой учебной среды в ходе августовской педконференции, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В пятницу в Инженерно-технологическом лицее Люберец прошла традиционная августовская педагогическая конференция. В ней приняли участие порядка 110 руководителей образовательных организаций и педагогов, подготовивших выпускников-стобалльников.

«В ходе августовской конференции педагогическая общественность обсудила создание цифровой учебной среды, новые возможности традиционного образования, готовность к предстоящему учебному году и ряд других тем. Прошлый учебный год выдался напряженным, но педагоги достойно справились со всеми задачами! Искренне поздравляю их с началом нового учебного года! Хорошего старта и достойных результатов», - сказал Ружицкий.

Основным докладчиком на конференции выступила начальник управления образованием администрации округа Виктория Бунтина. Она отметила, что главные задачи перед педагогами остались прежними - доступность, качество, эффективность образования и создание цифровой образовательной среды в учреждениях образования.

Также в ходе выступления Бунтина подробно остановилась на результатах реализации в городском округе нацпроекта «Образование».

В новом учебном году сеть системы образования округа будет представлена 97 образовательными учреждениями - школами, организациями дошкольного и дополнительного образования. В них трудятся более 5,9 тысячи работников, из них - 3,5 тысячи педагогов.