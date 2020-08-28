РИАМО - 28 авг. Сезон бахчевых культур в Подмосковье начался 1 августа, почти за месяц гости и жители купили 440 тонн арбузов и дынь, это говорит о высоком покупательском спросе, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этом году на территории Подмосковья осуществляют торговую деятельность порядка 450 отдельно стоящих точек, реализующих бахчевые культуры. Наибольшее количество таких торговых объектов расположились в городских округах Балашиха, Щелково, Ленинский, Красногорск», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В регионе для удобства жителей создали интерактивную карту бахчевых развалов.

Официальная торговая точка должна иметь металлическую сетку и навес. Плоды должны лежать на деревянном поддоне, а продавцы быть в униформе и иметь медкнижки.