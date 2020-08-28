РИАМО - 28 авг. Изменения трафика произошли на столичных дорогах после пандемии коронавируса, сейчас их сезонная загруженность выше, чем обычно, сообщается на транспортном портале Москвы.

После завершения режима самоизоляции Москва быстрыми темпами стала возвращаться к привычной жизни. Согласно данным компании «Яндекс», столица занимает пятое место в рейтинге мегаполисов по уровню активности. События последних месяцев сказались на поведении горожан и их транспортных привычках. По мнению 64% москвичей, поездки на личном автомобиле являются самыми безопасными в нынешних условиях.

«Мы наблюдаем нетипичную для московского лета ситуацию: если раньше загруженность дорог постепенно падала с середины июня и держалась на низком уровне примерно до середины августа, то теперь практически ежедневно максимальный балл загруженности на 1-2 пункта выше, чем в прошлом году», - сказал руководитель центра организации дорожного движения Москвы Михаил Кизлык.

Уже две недели подряд интеллектуальная транспортная система фиксирует проезды по городским дорогам около 3,24 миллиона уникальных автомобилей. Годом ранее их было 3,07 миллиона.

«Сказались на столичном трафике и закрытые границы. Многие из тех, кто обычно уезжает на лето из Москвы, остались в городе. А вот жители регионов, наоборот, проводят отпуска в столице, усиливая давление на транспортную систему еще больше», - пояснил Кизлык.

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Текстовая трансляция

28 АВГУСТА

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, станут ли в Кремле ставить прививки от коронавирусной инфекции.

«В Кремле нет правила делать прививки, отметил Песков. Поэтому, по его словам, когда вакцина станет доступна для всех желающих, каждый будет принимать решение», - говорится в сообщении.

- Самые важные новости о коронавирусе за день в карточках

- Иммунитет к Covid‑19 выявили у 24–26% россиян, прошедших обследования. Иммунитет может формироваться и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.