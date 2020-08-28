РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. В подмосковных Люберцах на День города, 5 сентября, организуют 35 площадок, на которых проведут праздничные мероприятия, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«День города - это день рождения. Мы не планируем собирать большие площадки. В нашей обстановке в этом году центральных площадок не будет, потому что в прошлые года (там - ред.) собиралось порядка 15 тысяч человек. В этом году мы сделаем около 35 площадок», - сказал Ружицкий.

Он отметил, что площадки организуют во дворах, а также небольшие площадки будут работать в парковых зонах.

По его словам, на площадках выступят творческие коллективы, проведут мастер-классы и спортивные мероприятия.