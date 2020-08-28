РИАМО - 28 авг. На проспекте Маршала Жукова в Москве произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса №т86, пострадал один человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«По предварительной информации, водитель автомобиля столкнулся с автобусом. В автобусе пострадал один пассажир», - говорится в сообщении.

Дорожную аварию спровоцировал водитель машины. Детали данного ДТП уточняются.