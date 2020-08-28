РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 авг. В Котельниках прошли рейды по выявлению нелегальных таксистов и мигрантов, всего выявили за неделю 50 нарушителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На этой неделе сотрудники администрации, правоохранительных органов и УФМС провели два профилактических рейда на территории автовокзала и метро «Котельники» по выявлению нелегальных таксистов, незаконно находящихся лиц на территории города и лиц, ведущих незаконную торговлю.

«В результате рейдов в отдел было доставлено более 50 человек с различными видами административных правонарушений», - говорится в сообщении.

Работа в данном направлении будет проводиться в городском округе регулярно.