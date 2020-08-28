РИАМО - 28 авг. Подмосковье стало первым регионом в России, где каждый житель может провести собрание собственников многоквартирных домов онлайн, говорится в сообщении министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В конце мая 2020 года Жилищный кодекс РФ установил новые требования к региональным системам, для обеспечения возможности голосования в электронном виде без проведения предварительных собраний собственников. Менее чем за три месяца региональную систему доработали.

«На сегодняшний день системой охвачена вся территория Московской области: все городские округа, управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, заведены все многоквартирные жилые дома», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский.

С 2019 года жители более 4,8 тысячи многоквартирных домов во время традиционных собраний собственников сделали свой выбор в пользу голосования в электронном виде.