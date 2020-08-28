РИАМО – 28 авг. С начала текущего года в Московском областном перинатальном центре работает центр компетенции перинатального диализа у новорожденных, за семь месяцев там провели пять процедур диализа и более 10 выездных консультаций, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«В случае возникновения острого почечного повреждения или острой почечной недостаточности у детей, врачи медицинских учреждений Подмосковья обращаются за консультацией специалиста, который незамедлительно проводит консультации и в случае необходимости проводят процедуру перинатального диализа у нас в центре», – сказала главный врач МОПЦ, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Московской области Ольга Серова.

Перитонеальный диализ – специальный метод очищения крови при остром нарушении функции почек.

В отличие от традиционного диализа в данном случае очищение крови проходит внутри тела. Диализирующий раствор вводят в брюшную полость.

Технология позволяет спасти жизнь ребенка даже при иммунной водянке.