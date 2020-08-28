РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 авг. На базе школ городского округа Люберцы в летний период были организованы детские лагеря, их посетило 370 детей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В десяти школах были открыты летние лагеря. Детишки в них находились целый день практически с 09:00 до 18:00. В таких лагеря отдохнуло 370 детей», - сказал глава в эфире радио Люберецкого региона.

Он отметил, что в трудовых лагерях работало 110 подростков. Также 20 подростков отдыхало на базе спортивного комплекса «Патриот».

В лагерях соблюдали меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом.

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28 АВГУСТА

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