РИАМО - 29 авг. В Москве в субботу откроется фестиваль гражданского общества «Добрые люди», мероприятие будет проходить в парке «Музеон», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

До 6 сентября посетители смогут послушать лекции от известных общественных деятелей, поучаствовать в мастер-классах по рукоделию, сыграть в FIFA, узнать больше о работе 40 благотворительных фондов, стать донорами крови, сдать макулатуру, а также передать канцелярские товары нуждающимся. Кульминацией мероприятия станет большой благотворительный концерт: 5 сентября на сцене выступят Клава Кока, рэп-дуэт HammAli & Navai и другие звезды.

«На фестивале «Добрые люди» ежедневно в зоне интерактивов будут проходить творческие мастер-классы, занятия кавказскими танцами, совместные тренировки и многое другое. Активисты движения «Волонтеры-медики» проведут занятия «Старший по здоровью» и «Я — ответственный донор», – говорится в сообщении.

Во время фестиваля пройдет более 40 лекций известных спикеров: членов Общественной палаты РФ — лидеров крупнейших благотворительных фондов, представителей медиасреды и экспертов-практиков. Среди них заслуженная артистка России Диана Гурцкая, гроссмейстер Сергей Карякин, актриса и соучредитель благотворительного фонда «Я есть!» Ксения Алферова, врач, профессор Лео Бокерия и другие.

Для любителей рукоделия проведут мастер-классы. Участники смогут попробовать создать цветы из гофрированной бумаги, а также получат возможность попрактиковаться в контурном шитье, декупаже, росписи экосумок, живописи, оригами, выжигании по дереву, узорной вышивке на тканях. Лучшие работы, созданные в ходе мастер-классов, подарят людям, находящимся в соцучреждениях.

Для семейного досуга подойдут занятия для детей разного возраста. Будущих археологов ждут на занятиях «Я — археолог!», а любителей музыки — на уроках игры на гитаре. Детям понравится на мастер-классе по экологии, на занятиях по Lego-робототехнике, песочной анимации, фехтованию, а также в музее оружия.

В дни фестиваля в «Музеоне» откроются пункты приема собачьего корма для животных из приюта. «Волонтеры-медики» организуют пункт сдачи донорской крови. Кроме того, во время фестиваля можно сдать макулатуру и пластмассовые крышечки на переработку.

Всех желающих приглашают поучаствовать в благотворительной акции #ДелаемДоброВместе. Оставить пожертвование фондам можно через СМС на номер 2090 с суммой пожертвования (цифрой), например, 300, или оставив пожертвование по ссылке.

Пятого сентября в рамках фестиваля пройдет благотворительный концерт. На нем выступят более 20 популярных в YouTube и TikTok артистов. Хедлайнером фестиваля станет Клава Кока. Вторым хедлайнером будет обладатель платинового альбома и четырех платиновых синглов рэп-дуэт HammAli & Navai.