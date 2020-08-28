РИАМО - 28 авг. Готовность объектов ЖКХ и энергетики Подмосковья к отопительному сезону 2020-2021 годов составляет 90%, работы идут с небольшим опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Все работы по подготовке объектов ЖКХ и энергетики Подмосковья к предстоящему отопительному периоду запланировано завершить до 15 сентября 2020 года», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону ведется с начала мая. Ее осложнило смещение сроков отключения горячего водоснабжения с 1 июня на 2 июля.

«Несмотря на существенное сокращение регламентных сроков проведения технологических работ на теплосетях, связанное с эпидемиологической ситуацией в регионе, энергетики смогут качественно подготовить всю систему теплоснабжения и своевременно войти в следующий отопительный сезон», - подчеркнул Самарин.