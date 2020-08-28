РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 авг. Первый замглавы Подольска Виктор Чуб и депутат Мособлдумы Павел Максимович в пятницу наградили отличившихся учителей на городской педагогической конференции, всего отметили порядка 90 человек, сообщил организатор мероприятия.

Традиционная городская педагогическая конференция «Развития системы образования Подольска:от стратегических задач к педагогическим практикам» прошла в концертном зале администрации округа. В фойе провели выставку современного школьного презентационного оборудования. Собравшихся приветствовали Чуб и Максимович.

«Всего наградили около 90 человек - 43 заслуженных педагога и 47 молодых специалистов. Среди муниципальных наград почетный знак «За верность Подольску» Чуб вручил директору лицея №1 поселка Львовский Инне Левшиной. Почетный знак «Добро и милосердие» получили заведующая детского сада комбинированного вида №5 Зинаида Игнашина и учитель русского языка и литературы школы №25 Лариса Маслак», - сказал организатор.

Она добавила, что знаком отличия «За заслуги перед городом Подольском» I степени наградили директора Быковской школы Евгения Лукошникова. Также ряд педагогов получили медали «За безупречную службу» I степени и благодарности главы городского округа Николая Пестова.

Максимович вручил знак «За верность Подмосковью» директору лицея №26 Ларисе Устиновой и несколько почетных грамот Московской областной думы. Также наградили почетными грамотами горсовета, администрации округа и комитета образования победителей различных конкурсов и тех, кто отличился в течение года.

«Система образования округа Подольск одна из крупнейших в Московской области. В 2020-2021 году продолжится работа по созданию образовательных комплексов в округе. С 1 сентября образовательный процесс в округе будут вести 49 школ, 73 дошкольных учреждения, два учреждения дополнительного образования», - сказал Чуб.

Он уточнил, что также в округе работают частные организации - четыре школы и четыре детских сада.

«За парты 1 сентября сядут 45 635 школьников, что больше чем в 2019 году на 840 человек. Впервые переступят порог школы 5116 первоклассников. В детских садах будут воспитываться 20 372 ребенка», - добавил Чуб.

На конференции с тематическими докладами выступили директор школы №18 Елена Корастылева, директор Быковской школы Евгений Лукошников, директор школы №32 Светлана Тухватулина и заведующая детским садом №67 «Ивушка» Ольга Кульба.

Конференция завершилась вручением приветственных адресов главы Подольска Николая Пестова молодым специалистам.