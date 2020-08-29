РИАМО - 29 авг. На площадках Подмосковья и Москвы вечером в субботу начнутся мероприятия в рамках всероссийской акции «Ночь в кино».

В Московской области участниками акции станут 249 площадок. Зрители смогут посмотреть фильмы «Холоп», «Лед 2», «Иван Царевич и Серый волк 4» и другие.

Спецпрограммы в рамках акции подготовили семь региональных кинотеатров – победителей конкурсов Фонда кино на выделение субсидий на модернизацию.

В столице запланировано провести более 350 показов, гостей ждут свыше 150 площадок. На них продемонстрируют немое кино, ленты военных лет, хиты фестивалей Европы, а также советскую киноклассику.

Всех желающих приглашают на показы новых российских сериалов и общение с режиссерами.

Главным событием акции в мегаполисе будет программа журнала «Искусство кино» в «Цифровом деловом пространстве», кинотеатрах «Космос», «Салют», «Иллюзион», Центре документального кино, Третьяковской галерее и летнем кинотеатре «Музеон».

Мероприятия в рамках акции пройдут бесплатно. Начало показа фильмов акции по всей стране запланировано на 20:00 по местному времени.