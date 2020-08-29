РИАМО - 29 авг. В субботу специалисты тщательно промоют дороги и тротуары столицы, для работ они будут использовать специальный шампунь.

Коммунальные службы в ходе работ помоют асфальтобетонные и плиточные покрытия всех дорог мегаполиса. Также будут вымыты прилегающие к дорогам парковки, тротуары, общественные пространства.

Специальный шампунь при данных работах используют, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Это моющее средство абсолютно безопасно. Шампунь полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

В недоступных для коммунальной техники местах работники будут осуществлять промывку вручную.