РИАМО – 28 авг. Почти 370 гектаров земель Московской области передали с начала текущего года в муниципальную собственность для последующего обеспечения многодетных семей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Как правило, это участки на территории округа или ближайших к ним округов, которые передаются в собственность муниципалитетов для оформления и последующего распределения между многодетными семьями», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что вопрос обеспечения землей многодетных семей стоит очень остро.

«Земля – это ограниченный ресурс, который может кончиться. К счастью, в казне Московской области есть земельные участки, которые подходят для передачи под эти цели», – добавила Адигамова.

Всего с момента реализации закона из областной и неразграниченной собственности передали около 870 гектаров в 14 муниципальных образований.