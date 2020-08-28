РИАМО - 28 авг. Сотрудники Росгвардии проверили безопасность образовательных учреждений в Московской области к началу нового учебного года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.

«В Подмосковье росгвардейцы с помощью технических средств охраны обеспечивают безопасность более 4 тысяч образовательных учреждений», - сказал зампред правительства Подмосковья - руководитель Главного управления региональной безопасностирегиона Роман Каратаев.

В учреждениях проверили исправность камер видеонаблюдения, стационарных металлодетекторов и других средств охраны. Особое внимание уделили работе кнопок вызова экипажей групп задержания Росгвардии.

В ходе проверок выявлено 52 нарушения законодательства, регламентирующего частную охранную деятельность. 50 работников частных охранных организаций привлекли к административной ответственности.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы проверили всех владельцев гражданского оружия, проживающих рядом с учебными заведениями: к административной ответственности привлечено 84 владельцев, изъято 36 единиц оружия.