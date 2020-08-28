РИАМО - 28 авг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, станут ли в Кремле ставить прививки от коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.

Он не исключил, что кто-нибудь в Кремле мог стать добровольцем и вакцинироваться, но о каком-то поголовном вакцинировании речь не идет.

«В Кремле нет правила делать прививки, отметил Песков. Поэтому, по его словам, когда вакцина станет доступна для всех желающих, каждый будет принимать решение», - говорится в сообщении.

Сам Песков не планирует делать прививку, так как уже переболел коронавирусной инфекцией.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

28 АВГУСТА

- Иммунитет к Covid‑19 выявили у 24–26% россиян, прошедших обследования. Иммунитет может формироваться и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.

- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.

Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев максимум мы окончательно победим коронавирус. Над этим работают российские ученые, мировые ученые, московские.

- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.

- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.