РИАМО - 28 авг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, станут ли в Кремле ставить прививки от коронавирусной инфекции, сообщает Газета.ru.
Он не исключил, что кто-нибудь в Кремле мог стать добровольцем и вакцинироваться, но о каком-то поголовном вакцинировании речь не идет.
«В Кремле нет правила делать прививки, отметил Песков. Поэтому, по его словам, когда вакцина станет доступна для всех желающих, каждый будет принимать решение», - говорится в сообщении.
Сам Песков не планирует делать прививку, так как уже переболел коронавирусной инфекцией.
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28 АВГУСТА
- Иммунитет к Covid‑19 выявили у 24–26% россиян, прошедших обследования. Иммунитет может формироваться и у тех, кто перенес инфекцию бессимптомно.
- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что коронавирус в столице победят максимум в течение полугода.
- За сутки в России зарегистрировали 4 829 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 150 больных. В Москве - 654.
- 10 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в столице скончались 4786 пациентов с коронавирусом.
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