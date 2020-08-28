РИАМО - 28 авг. К 1 сентября в Москве запустили новое мобильное приложение «Свет» со свободным доступом к книгам, которые должен прочитать каждый, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В приложении работает очень крутая мотивационная программа: можно ставить цели — например, читать не менее десяти страниц в день, следить за своими успехами и за успехами своих друзей», - говорится в сообщении.

О каждой книге можно узнать дополнительно и пройти по ней тест.

На данный момент доступна уже 1 тысяча произведений. Коллекция будет постоянно пополняться. В будущем там будет больше не только книг, но и спектаклей, фильмов, музыки.