РИАМО - 28 авг. В Московской области с начала этого года на железнодорожной инфраструктуре устранено 78% нарушений санитарно-технического состояния, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«В 2020 году Минтранс региона выявил свыше 1,8 тысячи нарушений санитарно-технического состояния на 107 платформах. Уже устранено более 1,4 тысячи нарушений. Остальные замечания устранят к 15 сентября», - говорится в сообщении.

На платформах отремонтировали дорожное покрытие и скамейки, удалили надписи. В полосе отвода РЖД провели работы по предотвращению подтоплений станций, ликвидировали заросли канадского клена.

Все нарушения санитарно-технического состояния железнодорожной инфраструктуры фиксируются, а также контролируется ход выполнения работ.

До конца года в Московской области запланировано обследовать еще 107 станций на 10 направлениях МЖД.

Обследование станций проводится в рамках комиссии Подмосковья. Ее цель - профилактика нарушений и мониторинг обеспечения на железной дороге соблюдения благоустройства, санитарно-технического состояния территории Московского железнодорожного узла в регионе.